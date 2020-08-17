Власти назвали свадьбы причиной всплеска заболеваемости коронавирусом на западе Украины

Увеличение числа в заболеваний коронавирусом на западе Украины связано со свадьбами и религиозными обрядами. Об этом

премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на совещании у президента Владимира Зеленского.

Премьер-министр также отметил, что Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям усиливает работу по соблюдению гражданами карантинных мероприятий. Так, уже выявили 114 тысяч нарушений при использовании приложения «Дій вдома».

«Должен быть комплексный подход. Люди устали от коронавируса не только в Украине, но и по всему миру. Об этом свидетельствует международный опыт. Противостояние COVID-19 — это сотрудничество государства и людей, и мы, конечно же, ожидаем понимания. Как государство мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы сдержать коронавирус», — сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что в Киеве зафиксировали новый коронавирусный рекорд.

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