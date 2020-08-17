Лукашенко заявил, что был согласен на пересчет голосов

Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что предлагал оппозиции провести пересчет голосов на выборах, однако его оппоненты на это не согласились и потребовали проведения новых выборов. Об этом он заявил на встрече с рабочими на Минском заводе колесных тягачей.

«Я говорю: „Давайте посчитаем“. Пусть скажут: где, на каких участках. Вечером им предложили пересчитать. Мне говорят, передают люди: „А уже не актуально считать. Это уже не актуально!“ А что надо? Новые выборы»,— сказал он рабочим.

Как известно, во время этой же встречи президент Беларуси предложил провести новые выборы после принятия новой конституции на референдуме, однако его освистали.

Днем ранее Лукашенко заявил, что в забастовках на белорусских предприятиях «принимали участие от силы 200 человек, которых держали там из жалости».

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