27.19 / 27.44 31.96 / 32.44
Киев: +26
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Лукашенко заявил, что был согласен на пересчет голосов

22:05 17 августа 2020
Лукашенко заявил, что был согласен на пересчет голосов

Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что предлагал оппозиции провести пересчет голосов на выборах, однако его оппоненты на это не согласились и потребовали проведения новых выборов. Об этом он заявил на встрече с рабочими на Минском заводе колесных тягачей.

«Я говорю: „Давайте посчитаем“. Пусть скажут: где, на каких участках. Вечером им предложили пересчитать. Мне говорят, передают люди: „А уже не актуально считать. Это уже не актуально!“ А что надо? Новые выборы»,— сказал он рабочим.

Как известно, во время этой же встречи президент Беларуси предложил провести новые выборы после принятия новой конституции на референдуме, однако его освистали.

Днем ранее Лукашенко заявил, что в забастовках на белорусских предприятиях «принимали участие от силы 200 человек, которых держали там из жалости».

79

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Интер&nbsp;— Шахтер

«Интер» – «Шахтер» — 0:0: онлайн-трансляция матча ½ финала Лиги Европы

Лукашенко заявил, что был согласен на пересчет голосов

Лукашенко заявил, что был согласен на пересчет голосов

КПВВ Еленовка

Наказали за поступление в украинский вуз? Боевики «ДНР» запретили студентам возвращаться домой

Шахтер Донецк

Где смотреть онлайн «Интер» — «Шахтер»: расписание трансляций полуфинала Лиги Европы

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер