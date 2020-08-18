Потоп в российском Благовещенске: власти ввели режим ЧС (видео)

Переживший в прошлом году нашествие мотыльков-однодневок российский Благовещенск столкнулся с новой напастью: после продолжительных дождей улицы города превратились в реки, затопленными оказались детские сады и школы, остались без света 55 жилых домов.

Об этом сообщают местные СМИ.

«Принято решение о введении в городе режима ЧС и открытии ПВР (пунктов временного размещения жителей на случай наводнения). Сильный ливень в областном центре шел всю ночь. Данные о том, сколько выпало осадков, в Амурском гидрометцентре обновят после 9 часов утра. По предварительным оценкам, уровень выпавших осадков за сутки попадает под критерий «опасное явление», — цитируют издания местную администрацию.

Ливень затопил улицы во 2-м и 3-м микрорайонах, ночью без электричества осталось 55 многоквартирных домов.

«В Благовещенске затопило социальные объекты. В том числе детские сады № 68, 67, 15. Два корпуса детского сада № 68 сегодня не принимают детей. Территории некоторых школ тоже оказались в воде, в их числе школа № 13 и гимназия № 25», — уточнили в администрации.

В поселке Новый вода размыла дорогу, к эвакуации уже готовят жителей Верхнеблаговещенского. Вся техника коммунальных служб переброшена в первую очередь на социально значимые объекты и освобождение от воды дорог.

На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям решили открыть пункт временного размещения для эвакуированного населения.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в российском Кирове случился масштабный потоп после аварии на теплотрассе. Улицы города залило кипятком. Не обошлось и без пострадавших: три девушки получили сильные ожоги, не успев убежать от потока горячей воды.

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