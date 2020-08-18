Поддержавший протестующих белорусский посол подал в отставку

Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня, поддержавший участников мирных протестов в Минске, подал в отставку. Свое решение он объяснил давлением МИД страны.

«Я действительно подал заявление об отставке. Это — логичный шаг, поскольку как посол я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику. МИД считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция вышла за эти рамки», — объяснил он журналистам TUT.BY.

В свою очередь МИД Беларуси настаивает, что решение об увольнении посла может принять только лицо, его назначившее, то есть лично Александр Лукашенко, в т. ч. это касается и отставки по собственному желанию. Пока же указа об отставке Игоря Лещени не было.

Напомним, ранее в отставку «по велению совести» подал также глава департамента Северной Америки и Западной Европы МИД Беларуси Андрей Бушило.

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