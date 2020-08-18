27.11 / 27.41 31.90 / 32.45
Киев: +17
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Поддержавший протестующих белорусский посол подал в отставку

9:02 18 августа 2020
Посол

Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня, поддержавший участников мирных протестов в Минске, подал в отставку. Свое решение он объяснил давлением МИД страны.

«Я действительно подал заявление об отставке. Это — логичный шаг, поскольку как посол я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику. МИД считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция вышла за эти рамки», — объяснил он журналистам TUT.BY.

В свою очередь МИД Беларуси настаивает, что решение об увольнении посла может принять только лицо, его назначившее, то есть лично Александр Лукашенко, в т. ч. это касается и отставки по собственному желанию. Пока же указа об отставке Игоря Лещени не было.

Напомним, ранее в отставку «по велению совести» подал также глава департамента Северной Америки и Западной Европы МИД Беларуси Андрей Бушило.

85

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Сергей Гайдай

Политтехнолог Сергей Гайдай: «Зеленский может и не досидеть каденцию»

В больнице

Умер мужчина, которому впервые в Украине пересадили поджелудочную железу

Посол

Поддержавший протестующих белорусский посол подал в отставку

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер