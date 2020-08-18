"По велению совести": дипломат Лукашенко ушел в отставку в знак протеста

В знак протеста против непрозрачных выборов и жестокого подавления протестов команду Лукашенко покидают не только телеведущие и юристы, но и профессиональные дипломаты.

Так, накануне подал в отставку «по велению совести» глава департамента Северной Америки и Западной Европы МИД Беларуси Андрей Бушило.

Об этом сообщает Telegram-канал «Белсата».

Ранее на его странице в Facebook появился репост фотографии с марша свободы в Минске.

Отмечается, что сотрудники департамента проводили его аплодисментами, пожелали скорейшего возвращения и подарили бело-красно-белый флаг.

Как сообщает «Радио Свобода — Беларусь» со ссылкой на БелаПАН, официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз подтвердил отставку главы департамента Северной Америки и Западной Европы Андрея Бушило.

Напомним, 16 августа посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня осудил жестокое подавление мирных акций протеста в Беларуси и выразил солидарность с теми, кто вышел на улицы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что уже две страны официально отказались признать итоги прошедших 9 августа в стране президентских выборов. Кроме того, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о том, что Евросоюз солидарен с народом Беларуси.

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