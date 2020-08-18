Боюсь, что виртуальный мир скоро может стать реальнее реального, – Евгений Хмара

«Будущее зависит от того, что вы делаете сегодня», — говорил Махатма Ганди. И с его мнением трудно не согласиться. Ведь и то, что имеем сейчас, во многом обусловлено тем, что мы делали вчера. О том, как может измениться мир после пандемии и как будет выглядеть постпандемический концерт, в проекте «ФАКТОВ» «Мир после пандемии» размышляет известный украинский композитор и пианист Евгений Хмара.

«Мое видео, снятое в аэропорту Мальты, уже набрало более 60 миллионов просмотров»

— Евгений, как коронавирусная история отразилась на вашей жизни?

— Безусловно, она коснулась каждого артиста. Прошлый год я закончил аншлаговыми концертами по Украине, были выступления еще и в феврале, а сейчас по понятным причинам их нет. Но есть и другая сторона медали. Появилось больше времени для семьи и создания чего-то нового, ведь постоянные переезды не давали возможности сосредоточиться. За период карантина я написал музыку для кино и наконец подошел к выпуску своего пятого альбома, а моя супруга Дарья Ковтун (ОDARA) начала писать авторские песни.

— В интернете ведутся горячие дискуссии о том, как будет выглядеть постпандемический концерт. Смогут ли зрители в масках подпевать любимым исполнителям, и как, соблюдая дистанцию, танцевать на танцполе? За рубежом даже предложили слушать выступления, не покидая машин, в специальных наушниках. А вам каким видится постпандемический концерт?

— Концерт — это некий энергоинформационный обмен между артистом и зрителем, и он должен быть в привычном формате. Люди не могут виртуально есть. Так и здесь. Эмоции, которые человек получает на живом концерте, получить онлайн невозможно. Остается надеяться, что ситуация скоро наладится и мы вернемся к нормальной жизни.

— Английская газета «Гардиан» опубликовала статью о том, что особенно опасным стало хоровое искусство. Уже не раз вспышки коронавируса наблюдались в хоровых коллективах. Читала, что в США во время репетиции из 61 хористов заразились 52 человека, двое в итоге умерли. Музыканты ищут выход — например, петь в специальную воронку.

— И хоры, и симфонические оркестры должны много репетировать до того, как выйти с выступлением на сцену. Сейчас это опасно. Считаю, что нельзя не считаться с ситуацией и нужно ее просто переждать.

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— Как же в новых реалиях зарабатывать на жизнь?

— Ситуация показала, что на случай форс-мажора желательно иметь запас денег хоть на первые пару месяцев. Как правило, у лидеров коллективов какая-то финансовая подушка есть. Но как быть тем людям, у которых не было особой возможности что-то отложить? Этот вопрос остается риторическим.

— Ваше видео в аэропорту Вены получило более десяти миллионов просмотров на YouTube. Это монетизируется?

— У меня есть видео, которое уже набрало более 60 миллионов просмотров. Оно тоже снято в аэропорту — на Мальте. Мы ожидали с женой рейса. Вдруг я увидел рояль — пройти мимо инструмента никогда не могу. Жена записала видео, мы его выложили в интернет. Все получилось спонтанно… Что касается монетизации, она есть, но это небольшие деньги — машину или квартиру на них не купишь.

— Вы что-то предпринимали, чтобы это видео популяризировать?

— В его раскрутку не вложил ни копейки. Степень монетизации зависит от того, в какой стране тебя смотрят. Был период, когда мое видео активно смотрели в США, тогда доход был больше. На пространстве бывшего СНГ реклама дешевле. Но для меня все же доход № 1 — это мои концерты.

«Особый резонанс вызвали съемки на территории КПИ. Многие были уверены, что это Англия, Лондон»

— Большую популярность сейчас получил ваш проект, где вы на белом рояле исполняете свою музыку в самых красивых уголках Украины.

— Я его начал делать до пандемии, чтобы показать привлекательность нашей страны своим зарубежным подписчикам. Они выражали восхищение местами, которые увидели на видео. Жаль, что во многие из них добраться проблематично, а, если доберешься, в большинстве случаев нет отелей, соответствующих международным стандартам. Да и цены на такие туры порой неадекватные. Сейчас, в условиях пандемии, живописную Украину открывают для себя наши соотечественники, и это здорово.

— Какие же места вы запечатлели?

— Например, живописный город на берегу Днестра Залещики. Также снимали места недалеко от Коблево. Особый резонанс вызвали съемки на территории КПИ. Многие были уверены, что это Англия, Лондон.

— Есть труднодоступное место, куда вы мечтаете доставить рояль?

— На Говерлу, но это очень сложно. Мечтаю там сыграть свои композиции.

— Как, по вашему мнению, могут измениться путешествия?

— Думаю, ситуация, как с концертами. Все уже соскучились по поездкам за рубеж. И как только всё поменяется к лучшему, люди будут открывать для себя новые места на нашей планете. Она очень красивая. И хочется увидеть максимально много, пока мы являемся на ней гостями. Важно, конечно, чтобы материальные возможности позволяли.

— Расхожим понятием стала «музыка для самоизоляции». Она как-то отличается от обычной?

— Я считаю, что это маркетинговый ход, позволяющий привлечь людей. Но очевидно, что в условиях стресса музыка особо важна, она играет исцеляющую роль. Кто-то относится к этому скептически, но зря. Мы состоим почти на 60 процентов из воды, и еще в 1960 годы в Японии проводились исследования на предмет того, как звук влияет на ее структуру.

«В темные времена люди всегда тянутся к свету»

— В газете «Гардиан» целый раздел посвящен классической музыке. В период карантина особой популярностью у читателей стали пользоваться тесты и викторины, посвященные всемирно известным композиторам. Как объясните такой интерес?

— Я объясню так: в темные времена люди всегда тянутся к свету. Что касается классики, она востребована во всем мире. У нас же почему-то считается, что она для избранных и мало кому интересна. Когда шесть лет назад я решил сделать свой первый сольный инструментальный концерт, меня отговаривали все — в том числе опытные продюсеры и артисты. Но я рискнул и не ошибся — спустя время собрал зал «Дворца «Украина». Не раз слышал отказы показать мои концерты на телевидении. Не берут, потому что руководствуются стереотипом: мол, кто будет смотреть инструментальный концерт. Но те, кто взял, еще ни разу не пожалел — количество просмотров поражает.

— Правда, что вы выступали в Букингемском дворце?

— Это был дипломатический прием. На нем присутствовали принц Чарльз и принц Гарри. Я исполнил две свои композиции. Было очень приятно, когда объявили, что эта музыка создана в Украине. Культура и спорт — визитные карточки каждой страны.

— Недавно не стало гения инструментальной музыки оскароносного композитора Эннио Морриконе. И в этот день буквально вся лента в Facebook была посвящена постам о нем.

— Его музыка вечная, пройдет сто лет, и ее так же будут слушать. Именно культурой запоминается каждое время. Нередко люди забывают политиков, которые правили в тот или иной период, но создатели шедевров остаются в памяти человечества навсегда.

— К слову, как переживает нынешний период ваш музыкальный крестный отец Дидье Маруани?

— Он, как и я, настроен оптимистически — ждет, когда все наладится. Мы общаемся почти каждый день. Конечно, говорим о ситуации, она не может не волновать. Видимо, мир подошел к тому моменту, когда нужна перезагрузка. Все не случайно.

— Как, с вашей точки зрения, может измениться наша жизнь?

— Мне кажется, мы максимально перейдем на безналичный расчет. Покупки будут все больше уходить в онлайн-режим. Технологии будут стремительно развиваться. И боюсь, что виртуальный мир скоро может стать реальнее реального. Если такое случится, это будет катастрофа.

— Альберт Эйнштейн говорил, что благоприятные возможности скрываются среди трудностей и проблем. Что мы должны понять в результате ситуации с пандемией?

— Человек зачастую считает, что он король мира. Но ситуация показывает: мы в этом мире — гости. А в гостях нужно себя вести вежливо и культурно.

Ранее известный музыкант, лидер «Машины времени» Андрей Макаревич в рамках проекта «Мир после пандемии» рассказал"ФАКТАМ", что, как только форма привычного человеческого, вербального общения вернется в жизнь, вернется и само общение.

Фото в заголовке из альбома Евгения Хмары

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