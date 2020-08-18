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В Минздраве рассказали, должны ли педагоги проходить медосмотры во время карантина
Из-за того, что в Украине введены карантинные ограничения, связанные с пандемией коронавируса, педагоги не будут проходить медицинские осмотры. Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил об особенностях учебного года в «красной» зоне карантина.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что во время карантина медосмотры для педагогов не являются обязательными.
«Педагоги не должны проходить медосмотры. Соответствующие изменения внесены в связи с карантинными ограничениями», — сказал Степанов.
Как сообщалось ранее, Минздрав рассматривает возможность переноса из-за пандемии коронавируса местных выборов. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что может повлиять на перенос выборов с октября 2020 года, на более поздние сроки и даже на 2021 год.91
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