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Здоровье и медицина

В Минздраве рассказали, должны ли педагоги проходить медосмотры во время карантина

10:54 18 августа 2020
Медосмотр

Из-за того, что в Украине введены карантинные ограничения, связанные с пандемией коронавируса, педагоги не будут проходить медицинские осмотры. Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил об особенностях учебного года в «красной» зоне карантина.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что во время карантина медосмотры для педагогов не являются обязательными.

«Педагоги не должны проходить медосмотры. Соответствующие изменения внесены в связи с карантинными ограничениями», — сказал Степанов.

Как сообщалось ранее, Минздрав рассматривает возможность переноса из-за пандемии коронавируса местных выборов. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что может повлиять на перенос выборов с октября 2020 года, на более поздние сроки и даже на 2021 год.

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