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ВОЗ назвала людей в возрасте 20-40 лет «движущей силой» COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) констатировала стремительное увеличение в разных странах мира процента молодых людей, инфицированных COVID-19. Более того, они, по мнению экспертов организации, и являются основным источником распространения коронавируса. Напомним, еще 10 августа количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 20 млн человек.
Как сообщает Reuters, наиболее стремительный рост количества инфицированных демонстрируют регионы, где проживает много больных и пожилых людей, а также территории с низким уровнем медицинского обслуживания.
Напомним, накануне ученые выяснили порядок появления симптомов коронавируса. Что же касается Украины, то в нашей стране движущей силой пандемии в последние дни стали пышные свадьбы.60
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