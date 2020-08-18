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Ученые выяснили порядок появления симптомов коронавируса
Медики определили последовательность появления симптомов коронавируса. Они выяснили первые признаки заболевания.
Как сообщает Frontiers in Public Health, медики отмечают, что симптомы Covid-19 похожи на другие распространенные болезни. Основная задача определить порядок возникновения симптомов, чтобы отличить коронавирус от других заболеваний.
Специалисты из Университета Южной Калифорнии заявили, что сначала у больных с COVID-19 появляется жар, затем кашель и мышечные боли, а после них — тошнота, рвота или диарея. Жар и кашель могут быть признаками также других респираторных заболеваний, но тошнота и рвота сигнализируют о развитии именно COVID-19.
«Наши результаты свидетельствуют, что в клинической практике должен учитываться порядок возникновения симптомов Covid-19 и других заболеваний. Если бы такой подход использовался давно, возможно, удалось бы избежать перехода от локальной вспышки к пандемии», — считают медики.
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