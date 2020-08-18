В России "казаки" заявили, что бесконтактные термометры стирают память

В то время, как президент Владимир Путин разрекламировал «эффективную» российскую вакцину от коронавируса, «казаки» выступили против вакцинации, пока препарат не одобрит ВОЗ. Российским казакам также рекомендуют не измерять температуру дистанционными термометрами, так как из-за этого «возможно стирание памяти».

С призывом выступил Совет атаманов РФ, передает Znak.

В Совете заявили, что они не против вакцинации, но хотят разобраться: будут ли появившиеся антитела только защитными и не будут ли вызывать утяжеления течения болезни.

В организации также заявили, что за время пандемии коронавирусом не болел ни один казак. Они считают, что о таком «феномене» должны все знать.

Напомним, 11 августа президент России Владимир Путин заявил о регистрации первой российской вакцины от коронавируса. Препарат получил название «Спутник V». Россиян начнут прививать с января 2021 года и только на добровольной основе. По словам Путина, вакцину на себе испытала одна из его дочерей.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Китае Национальное управление интеллектуальной собственности КНР выдало первый официальный патент на вакцину от COVID-19 под названием Ad5-nCoV. Вакцина прошла клинические испытания фазы 1 и фазы 2, которые подтвердили ее безопасность и эффективность.



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