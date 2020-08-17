Китай зарегистрировал первую вакцину от COVID-19

В Китае, где разрабатывается большое количество средств борьбы с коронавирусом, Национальное управление интеллектуальной собственности КНР выдало первый официальный патент на вакцину от COVID-19 под названием Ad5-nCoV.

Об этом сообщил китайский международный новостной телеканал CGTN.

Разрабатывала вакцину команда исследователей под руководством Чен Вэя, научного сотрудника Института военной медицины.

Патент получили Академия военно-медицинских наук Народно-освободительной армии и китайская биофармацевтическая фирма CanSino Biologics. Они совместно создали рекомбинантную вакцину на основе аденовирусного вектора.

Согласно документу, опубликованному на веб-сайте Национального управления интеллектуальной собственности Китая, вакцину легко изготовить, поэтому в случае вспышки возможно массовое производство в кратчайшие сроки.

В марте Ad5-nCoV стала первой китайской вакциной, которую допустили к клиническим испытаниям. В июне ее разрешили для военного использования.

Согласно выводам исследователей вакцина демонстрирует хорошую иммуногенность как у мышей, так и у морских свинок, и способна вызвать сильную клеточную и иммунную реакцию организма за короткий промежуток времени.

Уточняется, что вакцина прошла клинические испытания фазы 1 и фазы 2, которые подтвердили ее безопасность и эффективность.

В то же время несколько иная ситуация наблюдается с российской вакциной: 11 августа президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия разработала «достаточно эффективную» вакцину «Спутник V». По его словам, первые дозы этого препарата разработаны в России и проверены на собственной дочери президента России. Но как ВОЗ, так и профильные международные организации и экспертные круги поставили под сомнение готовность и эффективность российской антикоронавирусной вакцины и предостерегли от спешки в исследованиях.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 09:00 17 августа, в Украине подтверждены 92 820 случаев COVID-19, из них 2089 летальных, 48 164 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 1464 новых случаев заражения. В то же время во всем мире зафиксировано более 21,8 миллиона случаев коронавируса COVID-19. Из них 773 065 — летальные, 14 561 397 человек выздоровели от недуга.

2

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter