Беларусь привела войска на западных границах в полную боевую готовность

После того, как по приказу президента Александра Лукашенко, десантную бригаду из Витебска перебросили в Гродно, на западной границе Белоруси боевые подразделения были приведены в полную боевую готовность.

Об этом на совещании с членами Совета безопасности Беларуси заявил Александр Лукашенко, передает «БЕЛТА».

«Появились заявления представителей западных государств, в том числе и руководителей некоторых государств, которые вообще не знают, где Беларусь находится, и не знают, что здесь происходит. Но тем не менее делают эти заявления», — отметил он.

По его словам, внешняя компонента вынуждает учитывать обстановку и действовать соответствующим образом.

«То есть сегодня не только внутри, но и извне у нас появляются проблемы. И то, что это абсолютно скоординированные действия, мы уже видим в открытую. Но это еще даже не пик. События будут развиваться соответствующим образом, но мы понимаем, в каком направлении», — цитирует агенство слова Лукашенко.

Между тем, Telegram-канал «Раньше всех Ну почти» сообщает, что после развертывания войск, Лукашенко по телефону переговорил с Путиным.

Напомним, несколько европейских государств уже сделали заявления о том, что не признают выборы в Беларуси, которые прошли 9 августа и не считают Александра Лукашенко законно избранным президентом.

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