Ирландия не признает итоги выборов в Беларуси, — МИД

Ирландия не рассматривает состоявшиеся в Беларуси президентские выборы как проявление демократической воли народа и не признает их результаты.

Об этом говорится в официальном заявлении главы МИД Ирландии Саймона Коувени.

«Я глубоко обеспокоен развитием ситуации в Белоруссии и категорически осуждаю нарушения прав человека, последовавшие за президентскими выборами. Результаты [этих выборов] нельзя считать легитимными из-за запугивания и арестов граждан, которые имели место до и после выборов», — сказано в заявлении.

Также Коувени добавил, что Ирландия не признает итоги голосования и не рассматривает их как истинное проявление демократической воли белорусского народа.

Кроме того, глава ирландского МИД заявил, народы Ирландии и Белоруссии имеют тесные связи и ирландцы «пристально следят за событиями в стране у границ Европейского союза».

«Нам необходимо добиваться совместно с международным сообществом, чтобы демократические права людей соблюдались, жители Белоруссии, только они должны выбирать свое будущее», — продолжил Коувени, приветствовав решение Европейского совета созвать в среду экстренное заседание, посвященное ситуации в Белоруссии.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что правительство Канады вслед за Великобританией заявило о том, что не признает итоги прошедших в Беларуси президентских выборов и призвало провести новое волеизъявление.

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