Готовы ли россияне поддержать оккупацию Беларуси? Появился аргументированный прогноз

Оккупации Беларуси Россией не будет, потому что такое разрешение белорусского кризиса не поддержит большинство россиян, которые уже почувствовали ухудшение уровня жизни из-за санкций за аннексию Крыма и войну на Донбассе.

Об этом на «Медузе» пишет политолог Аббас Галлямов, уточняя, что военное разрешение белорусских событий поймут не более 20 процентов граждан РФ.

«Лимит на внешнеполитические авантюры исчерпан. Люди помнят, с каким энтузиазмом они встретили присоединение Крыма, как они болели за ЛДНР, и как все это привело к конфронтации с окружающим миром, санкциям, снижению уровня жизни и закручиванию гаек в отношении собственных граждан», — отмечает эксперт.

По его мнению, белорусская революция воодушевит российскую оппозицию и окажет деморализующее влияние на власть.

Галлямов уточняет, что украинский Майдана, в Беларуси повторить не удастся.

То, что Лукашенко до сих пор не подавил протесты, нанесло ощутимый удар по российским силовикам и заставило российские власти задуматься об изменении курса РФ.

Политолог отмечает, что к выборам 2024 рейтинг Путина, возможно, упадет до таких же пределов, как и у Лукашенко.

«Надежды, что можно подавить недовольное население с помощью силовиков, растаяли. Возможно, после белорусских событий Путин изменит курс, особенно если Лукашенко будет свергнут, расстанется с мыслью, что надо переизбраться самому, и перейдет к сценарию „преемник“, начнет подготовку к транзиту. Для него это будет единственным способом избежать белорусского сценария», — резюмирует Галлямов.

Напомним, Лукашенко не исключает, что Россия, по Союзному договору, может оказать военную помощь Беларуси. Эксперты считают, что Путин и Лукашенко уже договорились, как поступить, чтобы прекратить массовые протесты в Беларуси.

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