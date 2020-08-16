27.27 / 27.47 31.99 / 32.36
Киев: +20
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Арестовать Лукашенко: Бабченко спрогнозировал "идеальный" план Кремля для Беларуси

8:51 16 августа 2020
Лукашенко и Путин

Российский журналист Аркадий Бабченко предложил свое решение белорусского кризиса, стандартное для руководства РФ.

«Я б на месте Путина ввел бы войска, арестовал Лукашенко, посадил бы на трон Тихановскую, получив симпатии всей страны, и уже с ней, в политике еще большим нулем, чем Зеленский, окруженной всеми пророссийскими силовиками и министрами, которых оставил бы на своих местах, пользуясь пока еще отсутствием антироссийских настроений, подписал бы новые соглашения, по которым Беларусь переходит в полное и безраздельное владение России на веки вечные отныне и до скончания веков», — пишет Бабченко.

Политолог Андрей Пионтковский считает, что Путин уже давно принял такое решение.

Комментаторы отреагировали на пост неоднозначно.

Напомним, ранее сам Лукашенко заявил, что Россия, по Союзному договору, может оказать военную помощь Беларуси.

А, по словам, российского политолога Валерия Соловья, между Путиным и Лукашенко уже есть договоренность. Александр Лукашенко согласился на все предложения Кремля. В стране проведут досрочные президентские выборы. Лукашенко в них участвовать не будет. Новый кандидат от широкой общенациональной коалиции Бабарико победит на выборах и подпишет новый договор о Союзном государстве с Путиным.

960

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Протесты

Белорусы готовят общенациональную забастовку: в ответ на это бюджетников в Минск везут автобусами

пожар на шахте

На оккупированной части Донбасса горит бывшая шахта Ахметова: первые детали и фото

вино

Ученые выяснили, что вино защищает от коронавируса

Сергей Гайдай

Политтехнолог Сергей Гайдай: «Результаты местных выборов страшно удивят Зеленского»

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер