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Арестовать Лукашенко: Бабченко спрогнозировал "идеальный" план Кремля для Беларуси
Российский журналист Аркадий Бабченко предложил свое решение белорусского кризиса, стандартное для руководства РФ.
«Я б на месте Путина ввел бы войска, арестовал Лукашенко, посадил бы на трон Тихановскую, получив симпатии всей страны, и уже с ней, в политике еще большим нулем, чем Зеленский, окруженной всеми пророссийскими силовиками и министрами, которых оставил бы на своих местах, пользуясь пока еще отсутствием антироссийских настроений, подписал бы новые соглашения, по которым Беларусь переходит в полное и безраздельное владение России на веки вечные отныне и до скончания веков», — пишет Бабченко.
Политолог Андрей Пионтковский считает, что Путин уже давно принял такое решение.
Комментаторы отреагировали на пост неоднозначно.
Напомним, ранее сам Лукашенко заявил, что Россия, по Союзному договору, может оказать военную помощь Беларуси.
А, по словам, российского политолога Валерия Соловья, между Путиным и Лукашенко уже есть договоренность. Александр Лукашенко согласился на все предложения Кремля. В стране проведут досрочные президентские выборы. Лукашенко в них участвовать не будет. Новый кандидат от широкой общенациональной коалиции Бабарико победит на выборах и подпишет новый договор о Союзном государстве с Путиным.960
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