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У Тихановской рассказали, что ждет Лукашенко после смены власти
Белорусская оппозиция собирается организовать публичный процесс над действующим президентом Александром Лукашенко, и в случае доказанности его вины он понесет ответственность. Об этом в эфире Эхо Москвы заявила доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова.
По ее словам, такой критерий должен применяться ко всем гражданам, независимо от того, были ли они президентами или же простыми людьми.
«Поэтому, если вина любого человека доказана, и он совершил преступление, этот человек должен нести ответственность», — подчеркнула политик.
Также она отметила, что после перезагрузки власти в стране появятся новый суд, новая прокуратура, Следственный комитет, куда войдут профессионалы.
Напомним, 17 августа Лукашенко сначала заявил, что новые выборы возможны только после его смерти, а затем неожиданно сказал, что был согласен на повторный подсчет голосов на уже состоявшихся выборах.793
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