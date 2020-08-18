После зверских избиений и пыток протестующих Лукашенко наградил более трех сотен силовиков

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который 17 августа впервые допустил возможность проведения повторных выборов, подписал указ о награждении медалями «За безупречную службу» трех степеней большую группу представителей сотрудников Министерства внутренних дел. Соответствующий указ появился на Национальном правовом интернет-портале.

Документ насчитывает 25 страниц, а список включает имена 323 силовиков. Среди них — инспектора дорожно-патрульной службы, милицейские психологи и водители (в т.ч. водители «автозаков»), представителей внутренних войск, департамента охраны, ОМОНа и других подразделений.

Беларусские интернет-СМИ обращают внимание на тот факт, что документ был подписан 13 августа этого года, в дни самых жестоких столкновений протестующих и ОМОНа.

Напомним, о зверствах силовиков «ФАКТАМ» рассказал задержанный в Беларуси, а затем высланный в Украину журналист Константин Реуцкий.

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