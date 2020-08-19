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Мир

Страны G7 в ближайшее время предложат план реформы ВОЗ: что об этом известно

4:55 19 августа 2020
ВОЗ

Страны «большой семерки» в ближайшее время предложат план реформы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), выступившей ранее против возвращения тотального карантина.

Об этом в среду сообщила японская газета Yomiuri.

По ее информации, в сентябре планируется начать обсуждение этого плана со странами, входящими в ВОЗ.

Основной целью реформы, по информации издания, должно стать повышение оперативности и полноты информирования о вспышках заболеваний как со стороны стран — участниц ВОЗ, так и со стороны самой всемирной организации.

G7 рассчитывает добиться широкой поддержки плана на запланированной на ноябрь сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения — высшего руководящего органа ВОЗ.

Напомним, что президент США Дональд Трамп 29 мая объявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивала американская администрация. При этом Трамп в очередной раз обвинил ВОЗ в том, что она якобы оказалась под полным контролем Китая. По версии Трампа, власти КНР и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в связи с распространением коронавируса.

7 июля официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил журналистам, что США информировали генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о выходе из ВОЗ с 6 июля 2021 года.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) констатировала стремительное увеличение в разных странах мира процента молодых людей, инфицированных COVID-19. Более того, они, по мнению экспертов организации, и являются основным источником распространения коронавируса.

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