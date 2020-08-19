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Канцлер Австрии заявил о необходимости новых выборов президента Беларуси
Канцлер Австрии Себастьян Курц накануне экстренного саммита ЕС заявил о необходимости проведения новые выборов в Беларуси.
Как сообщает австрийское агентство печати APA, канцлер четко сформулировал позицию государства.
«Нужны новые выборы, которые пройдут свободно и справедливо», — заявил Себастьян Курц, комментируя ситуацию, которая сложилась в Беларуси после выборов президента страны.
Ранее сообщалось, что в штабе оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико журналистам представили состав Координационного совета по трансферу власти. В него вошли представители избирательных штабов Светланы Тихановской и Виктора Бабарико, а также нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич.
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