Канцлер Австрии заявил о необходимости новых выборов президента Беларуси

Канцлер Австрии Себастьян Курц накануне экстренного саммита ЕС заявил о необходимости проведения новые выборов в Беларуси.

Как сообщает австрийское агентство печати APA, канцлер четко сформулировал позицию государства.

«Нужны новые выборы, которые пройдут свободно и справедливо», — заявил Себастьян Курц, комментируя ситуацию, которая сложилась в Беларуси после выборов президента страны.

Ранее сообщалось, что в штабе оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико журналистам представили состав Координационного совета по трансферу власти. В него вошли представители избирательных штабов Светланы Тихановской и Виктора Бабарико, а также нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич.

Напоминаем, глава Бундестага Вольфганг Шойбле заявил об очевидном конце режима Александра Лукашенко в Беларуси.

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