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Режиму Лукашенко пришел конец, — глава бундестага Германии
Применение силы властями Беларуси против участников мирных протестов, свидетелями которого стали жители многих стран, должно быть немедленно прекращено.
Об этом заявил глава бундестага ФРГ Вольфганг Шойбле в интервью DW, добавив, что для него является «очевидным, что режиму в Беларуси пришел конец».
«Когда диктатору приходит конец, лучше всего найти способ отказаться от дальнейшего насилия», — заявил Шойбле.
Также немецкий политик подчеркнул, что Европа, в свою очередь, должна со всей четкостью продемонстрировать, что «использует все свои возможности для того чтобы настаивать на соблюдении прав человека, демократии и отказе от насилия».
При этом европейцы не стремятся к переделу сфер влияния, а осознают свою ответственность — в том числе за своих соседей, пояснил немецкий политик. «Когда выступают за права человека, принцип ненасилия, демократию, то это направлено не против кого-либо, тем более не против России», — заявил он.
По словам спикера бундестага, важно урегулировать сложившуюся ситуацию ненасильственными методами.
«Для диктатора в Беларуси было бы разумным, наконец, осознать, что кадры с демонстраций — в том числе тех, которые он попытался организовать — говорят сами за себя», — добавил Шойбле.
Напомним, что в Беларуси с вечера 9 августа проходят массовые акции протеста. Протестующие не согласны с результатами выборов президента, на которых, по официальным данным, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Он является президентом Беларуси уже 26 лет. По мнению большинства белорусов, результаты выборов, по которым Лукашенко получил 80% голосов, а его главная конкурентка Светлана Тихановская — 10%, были сфальсифицированы.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что сегодня, в среду, главы государств и правительств 27 стран ЕС соберутся на экстренный саммит в формате видеоконференции. В ходе встречи лидеры обсудят ситуацию вокруг Беларуси и определят действия Евросоюза в отношении Минска. По информации дипломатических источников в Брюсселе, ожидается, что участники саммита сделают заявление, которое будет включать пять основных тезисов.109
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