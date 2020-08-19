Я невъездной ни в Россию, ни в ее марионеточные образования «ДНР» и «ЛНР», — Виталий Скляров

Глава правления черкасского «Азота» Виталий Скляров вот уже 18 лет руководит крупнейшим в Украине предприятием по производству минеральных удобрений и другой химической продукции. Ее качество подтверждено многими международными сертификатами и по достоинству оценено потребителями во всем мире. Один из наиболее успешных топ-менеджеров страны Виталий Скляров давно зарекомендовал себя прагматиком. Его профессиональные достижения неоднократно отмечались на государственном уровне многочисленными наградами. Директора «Азота» прекрасно знают как эффективного руководителя, но мало при этом осведомлены о его личной жизни. О готовящемся праздновании своего юбилея 21 августа, о брате на временно оккупированной территории, возможном участии в выборах мэра Черкасс и о многом другом Виталий Скляров рассказал накануне 50-летия. Читайте также: Виталию Кличко — 49: 10 малоизвестных фактов из жизни легендарного боксера (фото, видео)

«Я не ханжа, могу выпить в хорошей компании немного коньяка или виски, а под селедку — водки»

— Виталий Леонидович, юбилей праздновать собираетесь или во избежание лишних хлопот сбежите из города?

— Никогда не убегал со своего дня рождения. Мне нравятся праздники, люблю, когда много гостей, друзей, коллег. Обязательно устрою банкет, на который ожидаю много близких мне людей.

— А что вам обычно дарят на день рождения?

— За всю жизнь надарили мне очень много удочек, хотя я и не люблю рыбалку. Поймал однажды за несколько часов сидения на берегу одну рыбешку величиной с мизинец. С тех пор считаю рыбалку напрасной тратой времени. Отец, правда, рыбной ловлей увлекается. Линьков недавно поймал.

Еще мне дарят хорошие выдержанные коньяки или виски. Жена по этому поводу шутит: «Виталий, судя по подаркам, можно подумать, что ты алкоголик». Я как бывший ком¬сорг отвечаю: «Чем больше выпьет комсомолец, тем меньше выпьет хулиган». А если серьезно, то, как говорил старина Гиппократ, «все хорошо, что в меру».

Я не ханжа, могу выпить в хорошей компании немного коньяка или виски. Под селедку и малосольные огурчики — водки.

— Вашему энтузиазму, напористости и прекрасной физической форме могут позавидовать многие. Спортом часто занимаетесь?

— Стараюсь каждый день ходить в спортзал, где занимаюсь борьбой, боксом, работаю на тренажерах. Начиная с весны, когда вода в Днепре прогревается до плюс 16 градусов, каждое утро проплываю свой километр. Прекрасный заряд бодрости на целый день.

Люблю играть в большой теннис. Даже участвую в турнирах любителей. Не так давно выиграл два «золота» в состязаниях теннисистов, которые проходили в Киеве. Хотя, честно признаться, после пяти-шести часов беготни по корту бывает уже ноги сводит судорогой, а ночью, как говорится, «пятый угол на кровати ищешь» от крепатуры.

Но все равно считаю, что 50 лет — еще не повод, чтобы думать о старости. Ведь молодость, это прежде всего состояние души, даже мировоззрение.

«Люблю играть в большой теннис. Даже участвую в турнирах любителей», — говорит Виталий Скляров

— Признайтесь, сколько сил и времени тратите на поддержание эффектного внешнего вида?

— Спорту я действительно уделяю достаточно много времени. Стригусь, когда заросту. А утром у зеркала провожу ровно столько времени, сколько нужно, чтобы почистить зубы и побриться. Раз в полгода хожу на массаж для профилактики радикулита. Впервые прихватило спину, когда мне было 28 лет. После игры в теннис постоял на сквозняке, а потом неделю не мог подняться с кровати.

Слежу, правда, за питанием. Стараюсь есть только полезные продукты. Раньше, например, очень любил булочки из заводской столовой, но сегодня полностью отказался от мучного. На завтрак с детства привык есть суп. Меня мама так приучила. Больше всего обожаю суп с белыми грибами. Еще по утрам съедаю два вареных яйца и выпиваю стакан кефира или ряженки. Но от жареной картошки с салом несмотря на то, что диетологи призывают держаться от нее подальше, не откажусь. Особенно после бани. Кстати, сало я не считаю вредным продуктом, наоборот, диетическим. Существует даже специальная диета на сале, разработанная одним польским доктором, которая помогает не только похудеть, но и избавиться от вредного холестерина.

«Люблю Украину, поэтому можете считать меня националистом»

— Кстати, старшая дочь вас дедушкой уже сделала?

— Старшей дочери Алине 27 лет. А внуку Максимке уже целых три года. Интересная семейная история с этим именем получилась. Когда жена забеременела первым ребенком, думали, что будет мальчик. Собирались назвать его Максимом, но родилась девочка.

Во время второй беременности снова ждали мальчика, но на свет появилась еще одна дочка — Соня. Ей сейчас 13 лет. Но Максима мне все же удалось пролоббировать. Весь срок беременности старшей дочери говорил ей, чтобы она не придумывала других имен, а назвала сына именно Максимкой. Так часто повторял, что Алине не оставалось ничего другого, как родить парня и назвать его этим именем.

Собирались летом отдать Максимку в садик, но из-за возможной второй волны пандемии коронавируса решили повременить.

— Виталий Леонидович, а чем закончилась прошлогодняя история с угоном вашего автомобиля Lexus?

— Угнали, как говорится, с концами. Несмотря на то что машина была оборудована системой GPS-отслеживания и прочими противоугонными устройствами. Отключили все за пять минут. Раньше едва не каждый день звонил в полицию и спрашивал о судьбе своего автомобиля. Сегодня уже смирился с его потерей. Благо машина была застрахована и мне выплатили компенсацию.

— А помните свой первый автомобиль?

— Помню, как вчера. Приехал под окна своей квартиры на купленной у коллеги подержанной красной «Ладе» ВАЗ-21099 с титановыми дисками и магнитолой Sony. Посигналил жене, она выглянула в окно и не поверила, что у нас появился автомобиль.

— Как вы с супругой познакомились?

— С Надеждой мы вместе учились в Донецком политехническом институте. Встречаться начали на втором курсе, а после окончания политеха расписались. С третьего курса все летние каникулы я трудился в Макеевке на Ясиновском коксохимзаводе, зарабатывая деньги на нашу будущую семью. И к концу учебы в институте у нас было все, что можно поставить в однокомнатную квартиру — от холодильника до цветного телевизора.

— Коронавирус отразился на жизни людей по всему миру. Как пандемия повлияла на работу вашего предприятия и лично на вас?

— Завод работал, зарплату платили вовремя. Что касается меня лично, то из-за пандемии пропало наше майское семейное путешествие в Африку. Захотелось экзотики, поэтому еще зимой купил тур в Занзибар, который пришелся аккурат на период карантина.

Деньги мне уже не вернут, но предлагают перенести путешествие на следующий год. Правда, предупредили, что придется доплатить за подорожавшие авиабилеты.

К слову, я объехал полмира, но не понимаю, почему некоторые с ума сходят по отдыху на Канарах и Мальдивах. Эти острова меня вообще не впечатлили. На Мальдивах, например, температура океана круглый год плюс 32 градуса. Можно свариться в такой воде. А я большой любитель пляжного отдыха.

Пляж, тренажерный зал и хорошая книга — это все, что мне нужно, чтобы отдохнуть и хотя бы на миг отвлечься от производственных дел. В конце концов вместо Занзибара мы поехали с семьей на неделю на лечебный курорт в поселке Сходница во Львовской области. Мне очень понравилось.

Открою вам еще одну тайну. Есть у меня маленькая слабость — я очень люблю разливное живое пиво.

— Вы родились и выросли в городе Ясиноватая в Донецкой области, который оказался на оккупированной боевиками территории. По малой родине не скучаете?

— Конечно, скучаю. Папу, маму, тестя с тещей я давно забрал из Ясиноватой в Черкассы. К сожалению, троих из них уже похоронили. Остался только папа. В Ясиноватой живет мой родной старший брат. Он не захотел уезжать из-за бизнеса, оставлять людей, с которыми долгие годы работал вместе.

С братом стараемся не говорить о политике. Но я лично крайне негативно отношусь к так называемым «ДНР» и «ЛНР», созданным Россией на территории нашего государства. Я люблю Украину, поэтому можете считать меня националистом. Со многими своими российскими друзьями, которые сегодня пытаются оправдать аннексию Крыма и оккупацию части Донбасса, порвал все отношения.

Виталий Скляров: «Меня лично и химкомбинат «Азот» Россия внесла в санкционный список»

«Снятие эмбарго на ввоз российских удобрений угробит отечественных производителей»

— Сегодня у вас нет возможности навестить брата?

— Меня лично и «Азот» Россия внесла в санкционный список. Так что я невъездной ни в РФ, ни в ее марионеточные образования «ДНР» и «ЛНР». А в санкционные списки попал потому, что наш «Азот» инициировал антидемпинговое расследование по ввозу российских минеральных удобрений.

Дело в том, что 80 процентов себестоимости нашей продукции занимает стоимость природного газа. Его цена на украинском рынке до недавних пор была 300—400 долларов за 1 тысячу кубометров, сейчас, правда, упала до 150 долларов. А для российских производителей стоимость газа никогда не превышала 100 долларов. Вы можете представить, какие сверхприбыли они получают и до каких цен могут снижать стоимость своей продукции?

В 2017 году наше предприятие впервые за 18 лет моей работы на «Азоте» простояло четыре месяца. Мы просто не могли конкурировать с российскими производителями. Но в 2019 году мы добились от правительства введения эмбарго на ввоз российских удобрений. В результате не только «Азот», но и вся химическая отрасль Украины начала возрождаться и возобновлять свое производство.

Год мы работали нормально, хотя россияне все равно умудрялись ввозить свою продукцию через Беларусь, Казахстан, Польшу. И тут наше правительство вместо того, чтобы ввести квоты на импорт минеральных удобрений, снимает эмбарго и разрешает россиянам ввозить в Украину неограниченное количество своей продукции.

Такое решение угробит всех отечественных производителей удобрений, которые оказались перед угрозой полной остановки производства и увольнения рабочих. Из-за отмены эмбарго уже сейчас на «Азоте» идет сокращение штата.

Если правительство не отреагирует на сложившуюся ситуацию, градообразующее предприятие остановится, тысячи людей останутся без работы, бюджет Черкасс лишится значительных поступлений и придется свернуть многие социальные и инфраструктурные программы.

А горожане всегда ощущали нашу поддержку. Ведь «Азот» помогает школам, больницам, в которые, в частности, бесплатно поставляет кислород. Мы сами производим и устанавливаем в Черкассах детские и спортивные площадки, закупаем троллейбусы, материально поддерживаем культурные проекты и учреждения…

— А правда, что вы намерены выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Черкасс?

— Это не совсем так. Партия «Черкащани», которая близка мне по духу, поскольку не занимается интригами, а реально помогает решать многие проблемы города и области, предложила участвовать в праймериз претендентов на пост мэра. Я не политик и не умею лукавить, но если жители Черкасс поддержат мою кандидатуру на должность городского головы от этой политической силы, то буду баллотироваться. Ведь чего я точно не умею делать в этой жизни, так это лгать людям и самому себе.

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