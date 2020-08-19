Илон Маск стал еще богаче: как распределились места в списке миллиардеров от Bloomberg

В среду, 19 августа, основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск вновь улучшил свое положение в рейтинге самых богатых людей в мире по версии агентства Bloomberg. Произошло это после того, как 17 августа акции Tesla выросли на фондовой бирже в Нью-Йорке на 11%. Лично для Маска это означало, что он стал богаче на 7,8 миллиарда долларов.

По состоянию на 19 августа Илон занимает в списке четвертое место с капиталом 90,3 миллиарда долларов. С начала года он стал богаче — внимание! — на 62,8 миллиарда долларов. В этом Маск уступает только Джеффу Безосу, который улучшил свое материальное положение за тот же период на 80 миллиардов долларов.

Безос находится на первом месте с огромным отрывом от остальных. Его капитал Bloomberg оценивает на данный момент в 195 миллиардов долларов. У Билла Гейтса, занимающего второе место, 121 миллиард долларов. Он стал богаче с начала года на 8,4 миллиарда долларов.

На третье место вышел Марк Цукерберг — 99,4 миллиарда долларов (плюс 21 миллиард долларов с 1 января).

Марк и Илон выдавили из лидеров французского предпринимателя Бернара Арно. Не так давно он был одним из трех человек в мире, чей капитал превышал 100 миллиардов долларов. Был даже небольшой период, когда Арно обошел Гейтса. Однако на данный момент француз занимает пятое место. Его капитал оценивается в 83,7 миллиарда долларов. Арно потерял с начала года 21,6 миллиарда долларов! Это крупнейшая неудача в 2020 году среди всех, кто входит в список Bloomberg. Например, легендарный американский инвестор Уоррен Баффетт потерял с 1 января 10,3 миллиарда долларов. Сейчас он занимает седьмое место с капиталом 79 миллиардов долларов.

В первую десятку входят также Мукеш Амбани (80 миллиардов, шестое место), Стив Балмер (76,1 миллиарда, восьмое место), Ларри Пейдж (74,2 миллиарда, девятое место), Сергей Брин (71,9 миллиарда, десятое место).

Самый богатый человек в Украине Ринат Ахметов занимает 374-е место в рейтинге Bloomberg. Его капитал оценивает на данный момент в 5 миллиардов 860 миллионов долларов. Он почти не изменился в период с 1 января. Потери Ахметова составили 2 миллиона 360 тысяч долларов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Билла Гейтса, занимающего вторую строчку в рейтинге миллиардеров, возмутили высказывания Илона Маска о коронавирусе. Гейтс считает, что Маску стоило бы заниматься тем, в чем он по-настоящему разбирается, а не сеять дезинформацию.

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