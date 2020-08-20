Помпео пригрозил России санкциями: что об этом известно

Государственный секретарь США Майк Помпео, намекавший ранее на возможность введения Вашингтоном санкций против властей Беларуси, заявил, что его страна не преминет предпринять такой же шаг и в отношении России — в том случае, если Кремль откажется соблюдать восстанавливаемый США режим санкций ООН в отношении Ирана.

Об этом Помпео сказал в эфире телеканала Fox News

«Мы уже делали это, когда мы видели, когда страны нарушали действующие американские санкции, мы каждую страну приводили к ответственности за это и мы будем делать так же в отношении более широких санкций ООН», — сказал американский дипломат.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Госсекретарю Майку Помпео уведомить ООН о намерении восстановить все санкции против Ирана.

В ближайшие дни Помпео посетит штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке и уведомит Совбез о возвращении ограничений. Санкции вступят в силу через 30 дней после извещения СБ ООН.

Как известно, санкции против Ирана были отменены в рамках «ядерной сделки», из которой Соединенные Штаты вышли в одностороннем порядке в 2019 году.

Сама «ядерная сделка» с Ираном, известная как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) была заключена в 2015 году между Ираном и США, Россией, КНР, Великобританией, Францией и Германией. Договор предусматривал ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие международных санкций против страны.

При этом ее условия предусматривали, что отдельный участник сделки может восстановить санкции ООН в отношении Ирана в полном объеме, если сочтет, что условия сделки нарушены. Несмотря на выход США из сделки в 2018 году, в Вашингтоне заявили о сохранении за собой права в качестве участвующего члена сделки в соответствии с резолюцией 2231 Совбеза ООН, которая ее утвердила.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Помпео в ходе разговора со своим коллегой Лавровым обозначил «красные линии», за которые России запрещено выходить в ее отношении с талибами в Афганистане.

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