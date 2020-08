"Красная линия": стало известно о предупреждении Лаврову от Помпео из-за сговора РФ с талибами

В конце июня The New York Times и The Washington Post со ссылкой на анонимные источники рассказали о том, что Россия предлагала награду афганским боевикам, близким к «Талибану», за убийства американских военных. После этого ряд конгрессменов потребовали немедленного введения санкций против России за связь с боевиками.

Вашингтон официально опроверг достоверность подобных сообщений СМИ. Дональд Трамп называл их заказными и подчеркнул, что что никто не сообщал ни ему, ни вице-президенту Майку Пенсу, ни главе аппарата сотрудников Белого дома Марку Медоусу о возможных атаках на американских военных в Афганистане, организованных Россией.

Глава Пентагона Майк Эспер рассказывал, что в феврале он действительно получал сведения разведки о том, что боевики, связанные с «Талибаном», получали некие платежи от России. Однако он подчеркнул, что в этих сведениях не упоминались какие-либо вознаграждения, и в итоге руководство Пентагона посчитало эту информацию не заслуживающей доверия.

Но, как удалось узнать все той же The New York Times, в свое время госсекретарь США Майк Помпео таки провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого потребовал от Москвы не выплачивать «вознаграждения» афганским мятежникам за убийство своих соотечественников.

По данным американского издания, этот телефонный разговор состоялся 13 июля. При этом газета отмечает, что это был первый известный случай, когда администрация Белого дома на официальном уровне обратилась к России из-за сообщений о «выплатах талибам», о которых ранее со ссылкой на источники в спецслужбах писали американские СМИ. Это противоречит официальной позиции Белого дома, называвшего подобные сообщения мистификацией.

«В разговоре об этих выплатах господин Помпео ясно дал понять Лаврову, что существует „красная линия“, и что США резко протестуют против существования такой программы, заявил чиновник, добавив, что госсекретарь был в бешенстве от того, что спецслужбы сообщили о выплатах за головы американских военных», — передает газета слова источника.

О разговоре Лаврова и Помпео 13 июля сообщал МИД России. Однако в сообщении российского ведомства не говорилось об обсуждении этой темы.

The New York Times отмечает, что Госдепартамент, как и сам президент Дональд Трамп, ни разу не подтвердили достоверность сообщений о «вознаграждениях», которые Россия выплачивала талибам. Теперь, похоже, у сторонников введения новых санкций против РФ появился новый стимул.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Панама будет штрафовать корабли, пользующиеся ее флагом, за посещение оккупированного Крыма.

15

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter