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Мир

Врач заявил о необходимости перевезти Навального в одну из клиник в Европе

14:30 20 августа 2020
Алексей Навальный

Политика Алексея Навального, который госпитализирован в Омске, планируют перевезти в один из европейских госпиталей.

Как сообщает «Медуза», на эвакуации пациента в Европу настаивает терапевт, кардиолог Ярослав Ашихмин, который наблюдает Алексея Навального с 2013 года.

«Навального, конечно, нужно эвакуировать в Европу. Мы пытаемся по своим каналам договориться с Ганноверским или Страсбургским госпиталями, чтобы они его приняли. Все осложняется ковидом, но потенциально в Ганновере, где очень хорошая токсикологическая школа, его принять могут», — сказал Ашихмин.

Перевезти политика, по словам врача, можно на самолете. Он также отметил, что у Навального не было никаких болезней, которые могли бы столь серьезно нарушить работу организма.

При этом медики в Омске заявляют, что им удалось стабилизировать состояние Навального.

Ранее сообщалось, что в самолете Навальный кричал от боли.

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