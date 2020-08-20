Врач заявил о необходимости перевезти Навального в одну из клиник в Европе

Политика Алексея Навального, который госпитализирован в Омске, планируют перевезти в один из европейских госпиталей.

Как сообщает «Медуза», на эвакуации пациента в Европу настаивает терапевт, кардиолог Ярослав Ашихмин, который наблюдает Алексея Навального с 2013 года.

«Навального, конечно, нужно эвакуировать в Европу. Мы пытаемся по своим каналам договориться с Ганноверским или Страсбургским госпиталями, чтобы они его приняли. Все осложняется ковидом, но потенциально в Ганновере, где очень хорошая токсикологическая школа, его принять могут», — сказал Ашихмин.

Перевезти политика, по словам врача, можно на самолете. Он также отметил, что у Навального не было никаких болезней, которые могли бы столь серьезно нарушить работу организма.

При этом медики в Омске заявляют, что им удалось стабилизировать состояние Навального.

Ранее сообщалось, что в самолете Навальный кричал от боли.

445

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter