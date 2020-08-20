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Сработали на опережение: Невзоров объяснил, почему внезапное отравление Навального выгодно Кремлю
Известный российский оппозиционный журналист Александр Невзоров считает, что отравлением Алексея Навального власть в России продемонстировала «успешное усвоение уроков Беларуси».
В своем Instagram он отметил, что будь у восставших в Беларуси хоть один реальный лидер, Александр Лукашенко «считал бы картошку» за пределами страны.
«Сработали глуповато, но оперативно», — оценил он действия спецслужб, предположив, что политику еще повезло.
«Большую часть дорогостоящего яда украли исполнители», — выдвинул он версию.
Напомним, Кремль выразил показательную готовность содействовать в эвакуации Навального в европейскую клинику.
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