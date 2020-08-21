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В Украине подтвердили уже сто тысяч случаев заражения COVID-19
По состоянию на пятницу, 21 августа, в Украине зафиксировали уже свыше 100 тысяч случаев заболевания COVID-19, и число заразившихся продолжает стремительно расти. Об этом информирует Совет национальной безопасности и обороны.
В Украине уже 100 643 случаев заболеваний коронавирусом COVID-19. В стране также зафиксировали 51 тысячу выздоровевших и более 2,1 тысячи смертей.
Наиболее сложная эпидемиологическая ситуация сложилась в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской областях, а также в Киеве.
За последние сутки заразились еще 2 106 человек, 23 пациента умерли, выздоровели — 637.
Ранее известный врач-инфекционист во время прямой линии с «ФАКТАМИ» спрогнозировал очередной пик заболеваемости коронавирусом. Причем основной причиной вспышки он назвал начало учебного года.
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