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Здоровье и медицина

В Украине подтвердили уже сто тысяч случаев заражения COVID-19

9:34 21 августа 2020
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По состоянию на пятницу, 21 августа, в Украине зафиксировали уже свыше 100 тысяч случаев заболевания COVID-19, и число заразившихся продолжает стремительно расти. Об этом информирует Совет национальной безопасности и обороны.

В Украине уже 100 643 случаев заболеваний коронавирусом COVID-19. В стране также зафиксировали 51 тысячу выздоровевших и более 2,1 тысячи смертей.

Наиболее сложная эпидемиологическая ситуация сложилась в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской областях, а также в Киеве.

За последние сутки заразились еще 2 106 человек, 23 пациента умерли, выздоровели — 637.

Ранее известный врач-инфекционист во время прямой линии с «ФАКТАМИ» спрогнозировал очередной пик заболеваемости коронавирусом. Причем основной причиной вспышки он назвал начало учебного года.

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