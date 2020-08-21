Отравлением Навального Кремль отвлекает внимание от Беларуси, — Михаил Ходорковский

Отравление в России Алексея Навального призвано отвлечь внимание от событий в Беларуси, считает российский оппозиционер, бывший миллиардер Михаил Ходорковский. «Беларуси в выходные предстоит решающая битва за освобождение страны от клики Лукашенко. Риски велики не только для Карателя, но и для взаимосвязанного с ним хозяина Кремля», — написал Ходорковский в соцсети.

«Отравление Алексея Навального никак не связано с абсолютно ничего не решающими сентябрьскими выборами. Более того, и с выборами в 2021 года в Государственную думу связь тоже искать не надо — слишком много времени впереди, а «Умное голосование» хоть и создает чиновникам проблемы, но, как мы видим на примере МГД (Московской городской думы. — Ред.), проблемы вполне решаемые.

Мы наблюдаем абсолютно стандартную для нашей власти модель «отвлечения внимания» или «клин клином вышибают».

Беларуси в выходные предстоит решающая битва за освобождение страны от клики Лукашенко. Риски велики не только для Карателя, но и для взаимосвязанного с ним хозяина Кремля. Победа протестующих создаст огромные ожидания в России.

Именно поэтому Путин, который Лукашенко, вероятно, ненавидит, вынужден помогать тому удержать власть.

Причем, помогая, Путин должен учитывать риски жестких мер: большая кровь на улицах Минска, при участии Кремля, в преддверии американских выборов, приведет к разгрому «партии любителей Путина» в рядах американского истеблишмента.

«Партии», заявившей о себе не только обещанием пригласить автократа в «клуб лидеров демократических государств», но и выступившей с идеей повторить интригу 70-х, когда Киссенджер раскалывал советско-китайский блок.

Только если в 70-е откалывали Китай, то сейчас отколоть предполагается Россию.

Идея изначально обреченная, поскольку Китай искал (и нашел) в США новый рынок, а нашей стране нужны технологии, которые США не готовы дать, а путинская челядь не способна принять.

Обреченность самой идеи не помешает хозяину Кремля использовать «полезных идиотов» для ослабления давления на себя и свое окружение.

Так вот именно этому может помешать чрезмерный шум вокруг методов подавления протеста.

Именно поэтому в Минск улетели «гражданские» пропагандисты и их коллеги из ФСБ, специализирующиеся на «профилактировании» подобных масштабных выступлений.

Именно поэтому мы с позавчера слышим из Беларуси вполне российские сообщения о «работе» с потенциальными протестующими.

Ну, а чтобы отвлечь внимание от происходящего мы получили спецоперацию. Это не попытка убийства — Томск не Солсбери, здесь для убийства сложности не нужны — убийство Немцова вполне себе показательно.

Это именно спецоперация по отвлечению внимания. Ну и предупреждение — куда без него!

Мучения самого Алексея, его близких, возможность гибели человека — лишь «допустимый риск» и «побочный эффект».

Я очень надеюсь, что Алексей справится с неизбежными последствиями для своего здоровья и желаю стойкости его семье.

Кремль, как обычно, не досчитал последствия. Репутация отравителей опасна (мягко говоря).

А нам предстоит понять — мирного перехода власти не будет.

Мы должны либо смириться с отсутствием у страны будущего, либо готовится к реальной драке.

И, конечно, мы не можем позволить себе дать Кремлю помочь незаметно задушить Беларусь", — написал на своей странице в Facebook Михаил Ходорковский.

Ранее о том, что продемонстрировал Кремль отравлением Навального, высказался российский оппозиционный журналист Александр Невзоров.

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