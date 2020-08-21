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Зеленский заявил, что в Украине создадут центр для разработки вакцин
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание специального центра для разработки вакцин. Ранее он заявлял об испытаниях препарата против COVID-19.
О создании нового центра Зеленский заявил на брифинге, проведенном во время визита в Николаевскую область
«Вопрос глобальный — о науке, о медицине, о разработке вакцин на будущее, поэтому эта задача уже поставлена. Минздрав и премьер-министр отдельно — они собирают ученых. Мы будем делать отдельный такой серьезный центр, собирать лучших ученых Украины, чтобы мы с вами перед любыми будущими вызовами были готовы. На это нужно время, но я считаю, что у нас если есть желание, то все остальное мы сделаем», — заявил Зеленский.
Как сообщалось ранее, Зеленский заявил, что коронавирусом COVID-19 переболел его сын.
Фото: Офис президента44
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