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Мир

Названо химическое вещество, которое нашли в организме Навального

16:40 21 августа 2020
Алексей Навальный

В России заявили, что установлено вещество, которое вызвало отравление оппозиционного политика Алексея Навального. При этом бывший российский олигарх Михаил Ходорковский назвал неожиданную причину для отравления оппозиционера.

Как сообщает «Интерфакс», по мнению правоохранителей, отравляющее вещество могло попасть в организм через пластиковый стакан.

«Хромотографическое исследование показало наличие вещества „2-этилгексил дифенил фосфат“, которое относится к промышленным химическим веществам», — заявиили в УМВД Омской области.

Концентрацию вещества установить не удалось.

«Навальный остается лечиться в БСМП № 1 в Омске до стабилизации его состояния», — сказал главврач медучреждения, в которое госпитализировали политика.

При этом приехавших в больницу немецких врачей вывели через черный вход и увезли, не дав даже пообщаться с семьей Навального.

Ранее сообщалось, что за Навальным из Германии прибыл самолет, но политика не отпускают на лечение.

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