Спешат на "разборки" между Турцией и Грецией: авианосная группа ВМС США прибывает в Средиземное море

Пока в Украине продолжаются учения Sea Breeze 2020, в Средиземное море направилась другая группа военных кораблей — атомный авианосец ВМФ США USS Dwight D. Eisenhower и еще 12 военных кораблей.

Об этом сообщает портал Newsbomb.gr.

По его сведениям, авианосец Dwight D. Eisenhower с группой кораблей сопровождения в субботу войдет в Средиземное море через Суэцкий канал. Авианосец отправится в район к югу от греческого острова Крит, где будут проводиться совместные учения с ВВС Греции.

Издание отмечает, что авианосец будет находиться на границе греческой исключительной экономической зоны (ИЭЗ). В учениях примут участие четыре пары самолетов F-16, которые вылетят из аэропорта Суда на острове Крит, а также четыре самолета F-18 с авианосца Dwight D. Eisenhower.

В сообщении подчеркивается, что это первое существенное вмешательство США после возникшей со вторника кризисной ситуации с Турцией.

Речь идет главным образом о переходе турецкого исследовательского судна Oruc Reis для поиска углеводородов в ИЭЗ греческого острова Кастеллоризо, что могло бы привести к вооруженному конфликту Греции и Турции.

Турецкая гидрографическая служба в портовом городе Анталья во вторник издала международное оповещение Navtex о сейсмических исследованиях, заявив, что они будут проводиться с 21 июля до 2 августа к югу от греческих островов Родос и Кастелоризо и к юго-востоку от Крита. В Анкаре было объявлено, что исследовательское судно Oruc Reis будет находиться в этом районе. Пока Oruc Reis стоит на якоре в портовом городе Анталья, но в течение одного дня оно может прибыть оттуда в район Кастелоризо и других греческих островов.

Турция утверждает, что греческие острова не имеют права на морской шельф и исключительные экономические зоны, Греция же, ссылаясь на Конвенцию ООН по морскому праву, отстаивает обратное и заверяет, что готова отстаивать свои интересы, в том числе, если потребуется, с помощью вооруженных сил.

По сведениям греческих СМИ, в районе близ Кастелоризо и вдоль турецкого побережья уже находятся две группы из примерно 25 турецких военных кораблей. По этой причине вооруженные силы Греции вот уже несколько дней приведены в состояние боевой готовности. Кроме того, греческий военный флот полностью развернут в Эгейском море и занимает ключевые позиции для наблюдения за любым передвижением турецких кораблей. В свою очередь турецкие ВС используют дроны для отслеживания позиций греческого флота. Недалеко от кипрского порта Ларнака находится французский фрегат, который также наблюдает за ситуацией.

По мнению опрошенных порталом экспертов, своими действиями американцы хотят показать, что могут играть роль рефери и предотвратить любые наступательные действия, которые Турция может попытаться предпринять

Ранее «ФАКТЫ» писали, что командующий Шестым флотом США вице-адмирал Джин Блэк заявил, что участие американских моряков в многонациональных учениях подтверждает решимость его страны участвовать в коллективной защите Европы.

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