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Глава ВОЗ назвал сроки завершения пандемии коронавируса
Во Всемирной организации здравоохранения, которая объявила вспышку коронавируса пандемией в марте текущего года, считают, что эпидемия завершится менее чем за два года. По мнению украинского профессора Ольги Голубовской, «коронавирус останется с нами до марта будущего года».
О возможных сроках окончания пандемии заявил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебреисус во время брифинга.
В ВОЗ также считают, что при больших связях вирус распространяется быстрее, однако в мире есть технологии, чтобы его остановить.
«У нас есть недостаток в виде глобализации и большей взаимосвязи, но есть и преимущество в технологиях. Так что мы надеемся завершить данную пандемию менее чем за два года», — цитирует Гебреисуса «РБК-Украина».
Напомним, в украинском Минздраве заявили, что вторую волну коронавирусной инфекции ожидают в октябре-ноябре 2020 года. Пока в Украине ситуация развивается по «желтому» сценарию.694
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