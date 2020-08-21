Глава ВОЗ назвал сроки завершения пандемии коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения, которая объявила вспышку коронавируса пандемией в марте текущего года, считают, что эпидемия завершится менее чем за два года. По мнению украинского профессора Ольги Голубовской, «коронавирус останется с нами до марта будущего года».

О возможных сроках окончания пандемии заявил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебреисус во время брифинга.

В ВОЗ также считают, что при больших связях вирус распространяется быстрее, однако в мире есть технологии, чтобы его остановить.

«У нас есть недостаток в виде глобализации и большей взаимосвязи, но есть и преимущество в технологиях. Так что мы надеемся завершить данную пандемию менее чем за два года», — цитирует Гебреисуса «РБК-Украина».

Напомним, в украинском Минздраве заявили, что вторую волну коронавирусной инфекции ожидают в октябре-ноябре 2020 года. Пока в Украине ситуация развивается по «желтому» сценарию.

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