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Здоровье и медицина

В Минздраве "прикинули", сколько украинцев умрет от коронавируса

12:04 1 августа 2020
Виктор Ляшко

Украина месяц назад шла по «зеленому» сценарию распространения коронавирусной инфекции. Сейчас же наша страна вышла на «желтый» сценарий, что означает, что в Украине погибнет от COVID-19 около 4 тысяч человек. Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

«Когда месяц назад мы впервые представили прогнозы, тогда Украина двигалась по „желто-зеленому“ сценарию, пока наша динамика отражает „желтый“ сценарий и, к сожалению, мы ориентируемся на около 4000 летальных случаев», — сказал замминистра.

Как писали «ФАКТЫ», всего за минувшие сутки в Украине выявили 1172 новых случая заражения коронавирусом. Вылечились 556 пациентов. За время эпидемии от осложнений COVID-19 скончались 1709 человек.

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