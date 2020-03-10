Угроза реальна: в ВОЗ заговорили о пандемии коронавируса COVID-19

Мир

Эпидемия коронавируса COVID-19, которая охватывает все больше стран, может перерасти в пандемию. Об этом на брифинге заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

По словам Гебрейесуса, это будет первая в истории пандемия, которую можно контролировать.

«Мы должны помнить, что решительными действиями на раннем этапе мы можем замедлить распространение вируса и предотвратить заражение. Среди инфицированных большинство вылечится», — заявил глава ВОЗ.



Он также добавил, что за прошедшие выходные количество зарегистрированных случаев COVID- 19 превысило 100 тысяч в 100 странах.

По состоянию на утро 10 марта в мире уже больше 114 тысяч инфицированных COVID- 19, 4027 летальных случаев. Вылечилось от инфекции 64 тысячи человек.

Согласно критериям ВОЗ, пандемия — распространение нового заболевания в мировых масштабах. К примеру, пандемия гриппа происходит, когда появляется новый вирус гриппа и распространяется по всему миру, и большинство людей не обладают иммунитетом.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что коронавирус добрался до Кипра — последней страны в Европе, где раньше не было инфицированных. В связи с этим на островном государстве ввели ограничительные меры на период вспышки заболевания. При этом закрыта половина всех пунктов пропуска между греческой и турецкой частью острова.

Всемирная организация здравоохранения напомнила важные правила поведения для профилактики заражения COVID-19.

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