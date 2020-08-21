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Врач из Черновцов заявила, что заразилась коронавирусом во второй раз
Врач из Черновцов, которые попали в «красную» карантинную зону, Алиса Грищенко сообщила, что во второй раз инфицировалась коронавирусом.
У девушки резко повысилась температура, начался кашель, она перестала чувствовать запахи.
Грищенко пишет, что уже переболела COVID-19 чуть больше двух месяцев назад.
«Люди, и особенно уже переболевшие медики, берегите себя, пожалуйста, особенно на вызовах», — обратилась Грищенко к украинцам.
Напомним, на утро 21 августа в Украине подтверждены 100 643 случая COVID-19. За сутки зафиксировано 2106 новых случаев заражения. В Черновицкой области 8505 подтвержденных случаев коронавируса, из них 249 летальных.
Фото: Facebook/Alisa Hrishchenko
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