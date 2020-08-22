Тихановская оценила вероятность участия в новых выборах президента Беларуси

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, призвавшая белорусов выйти на марш протеста 23 августа, заявила, что не планирует выдвигаться на пост президента в случае проведения новых выборов.

Об этом она заявила в интервью телеканалу «Белсат», пишет TUT.by.

«Я не планирую сама (выдвигаться на пост президента — Ред.)», — сказала Тихановская.

Лидер оппозиция также отметила, что в решение кризиса в Беларуси не должны вмешиваться иностранные государства.

«Этот вопрос должен решаться внутри страны без вмешательства извне», — подчеркнула Тихановская.

Именно поэтому, по ее словам, и был создан Координационный совет, который предлагается в качестве посредника в переговорах с властью для прекращения кризиса и проведения мирных переговоров, а в дальнейшем — в качестве организатора новых честных и прозрачных выборов.

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших — трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Сети появилось новое видеодоказательство пыток и избиений силовиками Лукашенко задержанных участников мирных протестов в Минске.

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