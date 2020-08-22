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В Германии рассказали о состоянии Навального

12:25 22 августа 2020
клиника Charite

Берлинская клиника Charite приступила к лечению российского оппозиционера Алексея Навального, которого сегодня утром самолетом из Омска доставили в Берлин.

Врачи проводят широкую диагностику его состояния, передает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Состояние Навального было стабильным, как во время полета, так и при посадке, сообщил газете Bild Яка Бизил, основатель фонда Cinema for Peace, который отправил самолет за Навальным в Омск.

Вместе с Навальным в Берлин прибыла его супруга Юлия.

Между тем, после приезда Навального, у берлинской клиники усилили меры безопасности.

Напомним, 20 августа во время перелета из Томска в Москву состояние основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального резко ухудшилось. Самолет совершил вынужденную посадку в Омске. Оппозиционера поместили в реанимационное отделение омской больницы скорой медицинской помощи № 1.


Ночью 22 августа самолет с Навальным, которому врачи омской клиники после длительных переговоров разрешили транспортировку под гарантии немецких медиков, вылетел из международного омского аэропорта в Германию.

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