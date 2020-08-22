C какого возраста дети должны носить маски: ВОЗ обновила рекомендации

Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации относительно целесообразности ношения защитных масок детьми.

В организации заявили, что заявили, что дети с 12 лет должны носить маски в общественных местах так же, как взрослые. Ношение масок детьми от 6 до 12 лет не рекомендуется, однако это не касается случаев, когда невозможно обеспечить соблюдение социальной дистанции. В частности, это касается занятий в школах, хотя при этом эксперты признают, что подобная защита может усложнить процесс обучения.

Что касается детей младшего возраста, то им маски не рекомендованы, поскольку они не могут правильно надевать и снимать их самостоятельно, сообщает DW.

На данный момент, по данным ВОЗ, доля детей и подростков до 18 лет в структуре инфицированных COVID-19 составляет 1−7%, а количество летальных случаев в пределах этой группы ниже по сравнению с другими возрастными группами.

Напомним, в украинских школах решили не заставлять учащихся школ носить маски на уроках, однако на перемене они будут обязательными.

Фото https://esp.md/

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