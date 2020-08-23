Когда в Украине будет пик заболеваемости коронавирусом: прогноз инфекциониста

Пока в Украине нет единого мнения, как поведет себя кривая заболеваемости COVID-19. В Минздраве ждут осенью вторую волну коронавируса. Президент уверен, что только сейчас в Украине начался всплеск заражений. В свою очередь, врач-инфекционист Виталий Янченко отмечает, что график заболеваемости пошел в рост и может выйти на пик до 20 сентября.

«Считаю, что мы постепенно выходим на пик заболеваемости, хотя и довольно пологий. Верхняя точка — первые три недели сентября. Дети пойдут в школу, и хотя они болеют легко, но с такой же легкостью и распространяют вирус», — объяснил доктор.

Янченко предупреждает, что в ближайший месяц стоит быть особенно осторожными людям старшего возраста, а также лицам с ослабленным иммунитетом. «Молодежь и люди среднего возраста, у которых крепкий иммунитет, болеют, может, и чаще, но умирают реже», — подытожил инфекционист.

Напомним, во вторник, 25 августа, состоится прямая линия «ФАКТОВ». Инфекционист высшей категории кандидат медицинских наук Виталий Игоревич Янченко ответит на вопросы читателей. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 с 13:00 до 14:00 или заранее присылайте вопросы на адрес [email protected].

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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