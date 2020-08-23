27.38 / 27.60 31.80 / 32.50
Киев: +16
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Когда в Украине будет пик заболеваемости коронавирусом: прогноз инфекциониста

8:32 23 августа 2020
коронавирус

Пока в Украине нет единого мнения, как поведет себя кривая заболеваемости COVID-19. В Минздраве ждут осенью вторую волну коронавируса. Президент уверен, что только сейчас в Украине начался всплеск заражений. В свою очередь, врач-инфекционист Виталий Янченко отмечает, что график заболеваемости пошел в рост и может выйти на пик до 20 сентября.

«Считаю, что мы постепенно выходим на пик заболеваемости, хотя и довольно пологий. Верхняя точка — первые три недели сентября. Дети пойдут в школу, и хотя они болеют легко, но с такой же легкостью и распространяют вирус», — объяснил доктор.

Янченко предупреждает, что в ближайший месяц стоит быть особенно осторожными людям старшего возраста, а также лицам с ослабленным иммунитетом. «Молодежь и люди среднего возраста, у которых крепкий иммунитет, болеют, может, и чаще, но умирают реже», — подытожил инфекционист.

Напомним, во вторник, 25 августа, состоится прямая линия «ФАКТОВ». Инфекционист высшей категории кандидат медицинских наук Виталий Игоревич Янченко ответит на вопросы читателей. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 с 13:00 до 14:00 или заранее присылайте вопросы на адрес [email protected].

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

413

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

школа 66 в Донецке

Родителей школьников в Донецке просят сдать деньги на тепловизоры

коронавирус

Когда в Украине будет пик заболеваемости коронавирусом: прогноз инфекциониста

мухарский

"Я с этим жил": Мухарский прокомментировал скандальные слова его бывшей жены Егоровой об украинских героях

Прогноз погоды

Синоптик предупредила о погодных сюрпризах в День флага и День независимости

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер