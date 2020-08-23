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NASA анонсировало приближение астероида, который может столкнуться с Землей
К планете Земля 2 ноября 2020 года приблизится астероид. Об этом сообщило американское аэрокосмическое агентство NASA.
Так, согласно расчетам специалистов агенства, астероид диаметром около двух метров, известный как 2018VP1, приблизится к планете Земле 2 ноября этого года.
Предполагается, что он пролетит Землю на расстоянии 419 130 километров со скоростью 9,7 км/сек. Вероятность столкновения с нашей планетой равняется 0,41%. Для сравнения — расстояние от Земли до Луны 384 400 километров.
Как писали «ФАКТЫ», мимо Земли часто пролетают астероиды. Так, недавно в июне к Земле приближался очередной гигантский астероид. Тогда небесное тело пролетело мимо Земли на скорости около 39 600 км/ч и на расстоянии примерно 5,088 млн километров от нашей планеты.283
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