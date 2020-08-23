NASA анонсировало приближение астероида, который может столкнуться с Землей

К планете Земля 2 ноября 2020 года приблизится астероид. Об этом сообщило американское аэрокосмическое агентство NASA.

Так, согласно расчетам специалистов агенства, астероид диаметром около двух метров, известный как 2018VP1, приблизится к планете Земле 2 ноября этого года.

Предполагается, что он пролетит Землю на расстоянии 419 130 километров со скоростью 9,7 км/сек. Вероятность столкновения с нашей планетой равняется 0,41%. Для сравнения — расстояние от Земли до Луны 384 400 километров.

Как писали «ФАКТЫ», мимо Земли часто пролетают астероиды. Так, недавно в июне к Земле приближался очередной гигантский астероид. Тогда небесное тело пролетело мимо Земли на скорости около 39 600 км/ч и на расстоянии примерно 5,088 млн километров от нашей планеты.

283

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter