В Беларуси стартует масштабный марш против Лукашенко: прямая трансляция из Минска

В столице Беларуси 23 августа пройдет марш сторонников проведения честный президентских выборов. Об этом говорится в сообщении оппозиционного белорусского Telegram-канала NEXTA Live.

«Друзья, на этой неделе мы показали, что готовы выходить и бороться КАЖДЫЙ ДЕНЬ. Даже в условные „дни передышки“ по всей стране на улицах были десятки тысяч людей. Это и есть рождение той новой свободной Беларуси, о которой все мы так долго мечтали! Мы не отступим, пока не будут выполнены 3 народных требования: свобода всем задержанным и политзаключенным, суд над виновными в пытках и убийствах, уход Лукашенко. Нам сегодня предложили всё забыть и простить, но оккупанты не понимают, насколько сильные чувства разбудили в белорусах», — говорится в сообщении.

Организаторы призывают участников марша одеваться по погоде, брать с собой дождевики и зонтики, а также предварительно обзвонить родных и друзей и пригласить их также на марш.

«Берите все, что у вас есть: флаги, растяжки, плакаты, портреты погибших, портреты карателей и т. д. Дружно выходим районами и направляемся к Площади Независимости. Начало сбора в 14:00», — сообщает NEXTA Live.

Митинги против действующей власти пройдут не только в Минске, но и в других городах Беларуси.

Как писали «ФАКТЫ», в Беларуси продолжаются масштабные протесты. В СМИ появилась информация о том, что окружение Лукашенко проводило переговоры с российскими политиками о возможном бегстве в Россию в случае, если протесты в стране приведут к свержению власти.

Протесты начались после оглашения предварительных результатов президентских выборов. Тогда десятки тысяч белорусов вышли на акции протеста против фальсификации итогов их волеизъявления. Люди не поверили официальным результатам. Они знали, что очень многие голосовали за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую, которая, согласно официальным результатам, проиграла президентские выборы.

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