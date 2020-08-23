Куда делись 80% рейтинга? Как в сети отреагировали на странный военный "спектакль" Лукашенко

В сети продолжают комментировать резкую смену поведения президента Беларуси Александра Лукашенко, который вместо роли добродушного «бацьки» примерил роль эдакого терминатора.

И в России, и в Украине недоумевают, зачем Лукашенко понадобился автомат.

«В кого он собрался стрелять из автомата? И зачем ему бронежилет? У этих людей, которые всего лишь требуют честных выборов, оружия нет и к насилию они не призывают», — задается вопросом российский писатель Борис Акунин.

«На видео Лукашенко сжимает в руке все 80% своего рейтинга», — констатировал Леонид Волков, подразумевая тот самый злосчастный автомат.

Кстати, Павел Тука уже обратил внимание, что автомат был без магазина.

Окончательно добили недругов Лукашенко фото и видео его совещания в присутствии сына Коли, так и не снявшего бронежилет.

«Последнее видео меня просто убило. Четвертая серия. Лукашенко с Коленькой в каске составляют план обороны президентского дворца. Ущипните меня», — отреагировал на увиденное Андрей Мальгин, предположив, что президент реально сошел с ума, не выдержав перегрузок.

Напомним, Президент Беларуси, отставки которого 22 августа в центре Минска добивались не менее 100 тысяч митингующих, публично поддержал защищающих его силовиков, назвав их «красавцами».

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