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Спасая "бацьку": 15-летний сын Лукашенко Коля сопровождал отца с пистолетом (видео)
К своим «игрищам с оружием» при посещении мирной демонстрации президент Беларуси Александр Лукашенко привлек самого младшего сына, 15-летнего Николая: его вооружили автоматом и обеспечили дорогой экипировкой от производителей из стран НАТО.
Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA Live, публикуя видео из кабины вертолета, на котором Лукашенко прибыл к Дворцу независимости.
На последних кадрах ролика видно, как Николай заканчивает «приготовления к высадке» и спешит к выходу из вертолета. У него при себе пистолет, патроны к нему. Его, как и отца, защищает бронежилет, а на голове у парня — каска.
«Да, это действительно 15-летний Николай Лукашенко, младший сын окончательно обезумевшего диктатора. Лукашенко не доверяет даже своей собственной службе безопасности, если вооружает даже своего сына-подростка. К слову, на Коле весьма дорогая кастомная экипировка от производителей из стран НАТО», — говорится в сообщении.
Также рассмотреть Николая можно на последних секундах видеозаписи в Telegram-канале TUT.BY, сделанной во дворе Дворца независимости в Минске.
Напомним, что в воскресенье в Беларуси возобновились массовые акции протеста против действующего президента Александра Лукашенко. В Минске сотни тысяч протестующих сначала собрались на площади Независимости, а затем колонной отправились к администрации Лукашенко. Силовики перекрыли дорогу, ведущую ко Дворцу Независимости.
Поддержать своих силовиков прибыл Лукашенко, назвавший «красавцами» людей, которые избивали мирных протестующих.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Николай Лукашенко исполнял другую «важную миссию» своего отца — ездил лично извиняться перед задержанными «вагнеровцами».54
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