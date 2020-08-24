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Мир

Надеются помешать поглощению: в ЕС рассказали, почему вынуждены общаться с Путиным и Лукашенко

6:25 24 августа 2020
Боррель Жозеп

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, заявивший ранее о солидарности с протестующими в Беларуси, рассказал, что Брюссель находится в постоянном контакте с Кремлем для того, чтобы российская сторона не принимала решения, которые могут дестабилизировать ситуацию в Беларуси.

Об этом он сказал в интервью испанскому изданию El Pais.

«Мы находимся в контакте с Россией. Председатель Евросовета разговаривал с президентом Путиным, а я — с министром Лавровым, чтобы избежать недопонимания и чтобы российская сторона не приняла решения, которые могут дестабилизировать ситуацию (в Беларуси, — Ред.)», — заявил Боррель в ответ на вопрос о вероятности усиления контроля президента РФ Владимира Путина над Беларусью.

Глава евродипломатии отметил, что отношения Евросоюза с Россией так же сложны, как и отношения с Китаем. И хотя, с одной стороны, ЕС реализует политику санкций в отношении РФ, с другой стороны, признает существование энергетической зависимости от нее, и для некоторых европейских стран эта зависимость очень сильна, подчеркнул Боррель.

Вместе с тем, он признал тот факт, что Россия — участник международной политики, и есть много проблем, — от Арктики до Сирии, — которые предстоит Евросоюзу решить с этой страной.

Также в интервью Боррель затронул тему нелигитимности действующего президента Александра Лукашенко.

По его словам, Евросоюз считает Александра Лукашенко нелегитимным президентом Беларуси, но готов вести с ним диалог для урегулирования политической кризиса в этой стране.

«Мы не признаем его законным президентом. Мы также не признаем Николаса Мадуро (законным президентов Венесуэлы, — Ред.). С этой точки зрения Мадуро и Лукашенко находятся в абсолютно одинаковой ситуации. Мы не признаем, что они были избраны законно. Однако, хотим мы того или нет, они контролируют правительство, и мы должны продолжать иметь с ними дело, несмотря на то, что не признаем их демократическую легитимность», — отметил Боррель.

По его словам, цель ЕС состоит в том, чтобы белорусы получили возможность свободно выражать свое мнение.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что глава МИД России Сергей Лавров полагает, что в Беларуси есть силы, которые стремятся реализовать «украинский сценарий» разрешения политической ситуации, однако в европейском контексте.

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