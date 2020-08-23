Лаврова напугали "попытки Запада" реализовать в Беларуси "украинский сценарий"

Несмотря на «бряцание оружием» президента Беларуси Александра Лукашенко, министр иностранных дел России Сергей Лавров уверен, что ситуация в стране нормализируется после всплеска насилия в первые дни протестов.

В то же время он боится, что некоторые силы якобы пытаются реализовать «украинский сценарий».

«После всплеска насилия в первые пару дней сейчас нет каких-либо свидетельств, что эти протесты осуществляются с применением силы. А некоторым белорусским оппозиционерам, которые живут на Западе и оттуда пытаются влиять на происходящее в своей стране, очень хочется, чтобы было иначе: чтобы была кровь, чтобы спровоцировать реакцию силовиков белорусских, которые сейчас никого не трогают и не вмешиваются в проведение мирных демонстраций… Знаю, что не всем это нравится, есть желающие это нормальное, мирное течение, в котором сейчас проходит развитие событий в Беларуси, все-таки сделать насильственным, спровоцировать кровь и все перевести на «украинский сценарий», — заявил Лавров на образовательном форуме, передает ТАСС.

По словам российского дипломата, в состав координационного совета белорусской оппозиции, созданной штабом Светланы Тихановськои, входит немало людей, известных негативным отношением к развитию Союзного государства России и Белоруссии.

Также он обратил внимание на политическую программу, с которой баллотировалась в президенты Тихановская, которая исчезла с сайта. Лавров утверждает, что эта программа содержала такие предложения, как выход Белоруссии из Евразийского экономического союза, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Союзного государства.

Кроме того, российский дипломат выступил против посредничества Запада в решении политического кризиса в Беларуси.

«Когда Запад говорит, что только посредничество с участием западных стран будет эффективным, конечно, у всех свежо в памяти, как это все было в Украине, где западное посредничество обернулось полной недоговороспособностью наших соответствующих партнеров», — заявил он.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что ему «пришлось привести основные части Вооруженных сил в полную боевую готовность», а также, что ситуация в Беларуси «идет по плану цветных революций». Он также заявил об опасности со стороны НАТО. Альянс в ответ на эти заявления отметил, что не представляет угрозы ни для одной страны.

Польское правительство назвал заявления Лукашенко «пропагандой», а президент Литвы — «полностью безосновательными заявлениями о мнимых внешние угрозы».

Кроме того, в ЕС заявили, что не намерены превращать Беларусь во вторую Украину; в ЕС объяснили, что кризис в Беларуси отличается от ситуации в Украине во время Революции Достоинства. Повторения «украинского сценария» в Беларуси также не хочет президент Франции Эммануэль Макрон.

В то же время министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что протесты в Беларуси могут перерасти в гражданскую войну или военный конфликт. Не исключено, что против протестующих могут применить армию.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 23 августа в Минске прошла акция «Марш новой Беларуси». По данным белорусских СМИ, к акции присоединились не менее 100 тысяч человек. Сначала митингующие собрались на площади Независимости, затем двинулись к стеле «Минск — город-герой» и Дворца независимости, который окружили рубежом силовики. Позже во дворец прилетел вертолет с Александром Лукашенко.

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