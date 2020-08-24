В Беларуси силовики задержали одного из лидеров оппозиции

В Белоруссии задержали членов президиума Координационного совета оппозиции Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского. Это произошло на проходной Минского тракторного завода. Напомним, ранее оппозиционный Координационный совет Беларуси анонсировал подготовку к референдуму об изменениях в Конституцию страны.

Как сообщает Telegram-канал NEXTA Live, им предъявили обвинили организацию несанкционированного массового мероприятия.

Сотрудники ОМОНа поместили оппозиционных политиков в автозак и увезли в неизвестном направлении.

В сети появилось видео задержания.

Напомним, накануне сеть шокировало появление президента Беларуси Александра Лукашенко с автоматом и в бронежилете. «Бацька» громко приветствовал ОМОНовцев, избивающих протестующих.

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