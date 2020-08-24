Кто против — в школе быть не должен: Лукашенко отдал приказ на увольнение учителей-оппозиционеров

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который накануне публично потрясал автоматом, потребовал от министра образования уволить учителей, которые отказываются рассказывать о происходящем в стране «в соответствии с государственной идеологией».

Как сообщает БелТА, при этом «бацька» напомнил, что в Беларуси — государственное образование, государственные школы и государственная идеология.

«Те, кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно», — сказал Лукашенко, также призвав «разбираться с теми, кто перекинулся в другой лагерь».

Напомним, ранее президент заявил о намерении закрыть все бастующие предприятий, заменив шахтеров… их коллегами из Украины.

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