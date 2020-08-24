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В России создали камуфляжные рясы для священников: фото взорвало сеть
В России, которая постоянно снабжает военной техникой и оружием боевиков Донбасса, решила «военнизировать» и своих священнослужителей.
Так, на форуме «Армия—2020», открывшимся 23 августа в подмосковье, презентовали камуфлированные рясы для священников и церковные свечки зеленого цвета в тон к их обмундированию.
Фото в Twitter опубликовал Василий Максимов.
В сети появились ироничные комментарии. Многие пользователи соцсети возмущены «маразмом» происходящего.
Напомним, в сентябре ВС России планируют провести масштабные военные учения «Кавказ- 2020», об опасности которых для Украины предупреждают многие эксперты.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!
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