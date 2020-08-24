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Мир

В России создали камуфляжные рясы для священников: фото взорвало сеть

16:49 24 августа 2020
люди

В России, которая постоянно снабжает военной техникой и оружием боевиков Донбасса, решила «военнизировать» и своих священнослужителей.

Так, на форуме «Армия—2020», открывшимся 23 августа в подмосковье, презентовали камуфлированные рясы для священников и церковные свечки зеленого цвета в тон к их обмундированию.

Фото в Twitter опубликовал Василий Максимов.

В сети появились ироничные комментарии. Многие пользователи соцсети возмущены «маразмом» происходящего.


Напомним, в сентябре ВС России планируют провести масштабные военные учения «Кавказ- 2020», об опасности которых для Украины предупреждают многие эксперты.

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