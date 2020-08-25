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Наука и технологии

Не только от давления: ученые назвали таблетки, которые снижают не треть риск смерти от COVID-19

1:58 25 августа 2020
Пациент с повышенным давлением

В ожидании появления по-настоящему действенной вакцины от коронавируса медики по всем миру проводят исследования относительно того, какие уже существующие препараты могут остановить развитие COVID-19.

Иногда на этом пути их ждут достаточно неожиданные открытия.

Так, недавно в Великобритании исследователи из Университета Восточной Англии, проанализировавшие данные других научных работ с участием 28 872 пациентов больниц с COVID-19, пришли к выводу, что весьма распространенные лекарства от артериального давления уменьшают риск смерти от коронавируса на треть.

Речь идет об ингибиторах ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) и блокаторах рецепторов ангиотензина, пишет Daily Mail.

Эти лекарства применяются для лечения гипертонии, инфарктов и диабетов миллионами людей во всем мире.

Анализ статистики продемонстрировал снижение вероятности смерти или подключения к аппарату ИВЛ на 33% в случае приема данных лекарств.

К подобным выводам пришли и ученые-кардиологи из испанского Университета Винго, которые выяснили, что лекарства от гипертонии снижают риск летального исхода от COVID-19.

Как утверждают испанские кардиологи, риск снижается также на треть. В частности, в ходе многочисленных испытаний было доказано, что прием таблеток от гипертонии перед сном сокращает риск возникновения сердечных приступов и ранней смерти.

При этом нужно контролировать уровень артериального давления во время сна. Время приема препаратов связано с уменьшением количества летальных исходов у пациентов.

Учеными также было зафиксировано, что у здорового человека давление падает до 20% в ходе сна, но у людей с гипертонией такого не наблюдалось.

При этом ученые предостерегают, что для окончательных выводов нужны дополнительные исследования, которые покажут, можно ли применять эти лекарства при лечении коронавируса у больных, не страдающих от повышенного артериального давления.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что украинку в Италии вылечили от коронавируса по новой методике.

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