В ВОЗ оценили эффективность лечение коронавируса плазмой крови переболевших COVID-19

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что лечение инфицированных коронавирусом пациентов с помощью плазмы крови переболевших является прорывом, вызвало критику у ученых.

В ВОЗ отметили, что эффективность такого лечения пока что не подтверждена, и ученым нужно больше данных, сообщает агентство Associated press.

По словам заместителя гендиректора ВОЗ Сумии Сваминатан, на данный момент «результаты ее эффективности носят очень низкокачественный характер».

В ВОЗ расценивают подобное лечение в качестве экспериментального. Кроме того, из-за индивидуальных особенностей крови у конкретного человека, переболевшего коронавирусом, такое лечение нельзя считать стандартным

Сваминатан также отметила, что страны могут включать такое лечение в протоколы, если считают, что риски от него меньше, чем от COVID-19.

Напомним, ученые США обеспокоены спешкой со стороны властей, которые установили дедлайн для выпуска вакцины от COVID-19. Эксперты по вакцинам опасаются, что Белый дом может оказать давление, чтобы продвинуть на рынок вакцину до того, как она будет полностью протестирована. Наблюдатели рассматривали этот шаг как стремление укрепить позиции Трампа накануне президентских выборов.

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